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Организовать дистанционное обучение по заявкам родителей будет непросто - Минобр Башкирии

ОБЩЕСТВО

С 1 сентября все ученики пойдут в школы Башкирии. Дистанционное обучение с нового учебного года возможно по желанию родителей, но оно не будет таким же, как во время периода самоизоляции, рассказала начальник отдела государственной политики в сфере образования Минобра Башкирии Жанна Миникеева на августовском педсовете.

«Надо понимать, что не будет, как весной, когда учитель полностью был сосредоточен на ведении урока онлайн, сейчас учитель будет работать с учениками в классе», — уточняют в министерстве. Для того, чтобы организовать дистанционное обучение по просьбам родителей, если такие будут, школы должны будут оценить свои финансовые и организационные возможности. При этом в министерстве образования подчеркивают, что «сразу отказывать в дистанционном обучении не нужно».

Часть родителей с опаской относится к очной форме обучения, так как ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Особенно сильны опасения в семьях, где есть люди из группы риска — пожилые и хронические больные. Некоторые родители заявили журналисту агентства «Башинформ», что будут писать заявление на дистанционное обучение.

Напомним, полностью дистанционное обучение было введено весной этого года в связи с режимом самоизоляции. Согласно исследованию Высшей школы экономики, онлайн ресурсы в Башкирии использовали 93% педагогов. Абсолютное большинство учителей отметили, что при дистанционном обучении увеличилась нагрузка на них и на учеников (95% и 70% соответственно). Среди основных проблем учителя назвали низкую скорость и перегруженность интернета, а также отсутствие технических средств у учеников. Отмечался вред для здоровья от долгого пребывания за компьютером, неправильный режим дня, невозможность качественно проводить физультуру, технологию, ИЗО, а также практически нереальное обучение детей с ментальными особенностями на дистанционной основе.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, школа
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