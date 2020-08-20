Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ В Уфе вновь эвакуировали посетителей и сотрудников районных судов Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ

В Уфе вновь эвакуировали посетителей и сотрудников районных судов. Как сообщили агентству «Башинформ» в Объединенной пресс-службе судов РБ, 20 августа людей эвакуировали из Кировского, Октябрьского, Демского, Советского, Орджоникидзевского, Калининского, Ленинского районных судов.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Известно, что на электронные почты всех судов пришли письма, в которых сообщалось о минировании зданий.

«Сейчас, после проведения проверочных мероприятий, все суды возобновили работу в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Как информировало агентство «Башинформ», 13 августа в Кировский, Советский, Калининский и Орджоникидзевский районные суды Уфы также поступали сообщения о минировании. Сотрудники и посетители указанных судов были эвакуированы.