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В Уфе вновь эвакуировали посетителей и сотрудников районных судов

ОБЩЕСТВО
Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ

В Уфе вновь эвакуировали посетителей и сотрудников районных судов Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ

В Уфе вновь эвакуировали посетителей и сотрудников районных судов. Как сообщили агентству «Башинформ» в Объединенной пресс-службе судов РБ, 20 августа людей эвакуировали из Кировского, Октябрьского, Демского, Советского, Орджоникидзевского, Калининского, Ленинского районных судов.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Известно, что на электронные почты всех судов пришли письма, в которых сообщалось о минировании зданий.

«Сейчас, после проведения проверочных мероприятий, все суды возобновили работу в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Как информировало агентство «Башинформ», 13 августа в Кировский, Советский, Калининский и Орджоникидзевский районные суды Уфы также поступали сообщения о минировании. Сотрудники и посетители указанных судов были эвакуированы.

ИА «Башинформ»
Теги: ЧП, суды
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