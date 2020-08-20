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Религиозную организацию Башкирии оштрафовали за церковные службы во время COVID-пандемии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Религиозную организацию Башкирии оштрафовали за церковные службы во время COVID-пандемии Фото: ИА «Башинформ»

Стерлитамакский городской суд Башкирии рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной региональной организации, проводившей церковные службы, в том числе 9 мая 2020 года, с участием прихожан. По данным пресс-службы суда, после этих служб граждане заразились коронавирусом и были госпитализированы.

«Установлено, что по результатам рассмотрения материалов специалистом-экспертом Роспотребнадзора РБ в Стерлитамаке, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах 25 июня составлен протокол № 143 о вышеуказанном административном правонарушении. Представитель юридического лица местной региональной организации на составление протокола и судебное заседание не явился», — сообщили в суде.

Религиозная организация допустила проведения массовых обрядов в период пандемии коронавируса, тем самым нарушила требования закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также предписания от 12 апреля 2020 года. Ее вина подтверждается в том числе заявлением главы сельского поселения Подлесненский сельсовет Стерлитамакского района, донесением, протоколом лабораторных испытаний, свидетельствами и другими материалами дела.

Таким образом, религиозная организация нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 200 000 рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, суд
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