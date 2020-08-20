Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.23 ↓

EUR 87.40 ↓

20 августа Четверг

Уфа   °

Молния
19.08.20: всего с COVID-19 - 7402, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6587, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусу?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусу? Фото: ИА «Башинформ»

Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусной инфекции, обсудили сегодня на республиканском августовском совещании по образованию. В этом году традиционный педсовет проходит в дистанционном режиме.

Как сообщало агентство «Башинформ», детские сады в регионе возобновят полноценную работу с 1 сентября. Соответствующие изменения в Указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

О санэпидтребованиях

По информации Роспотребнадзора, для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и снижения рисков инфекционной заболеваемости, массовые мероприятия проводить в детских садах запрещено.

Детям на входе будут изменять температуру. Если во время нахождения ребенка в школе или детском саду у него обнаружат признаки ОРВИ, — до прихода родителей его незамедлительно изолируют. В детских садах должна быть организована ежедневная влажная уборка всех помещений дезинфицирующими средствами, ежедневная дезинфекция игрушек и игрового оборудования, генеральная уборка не реже одного раза в неделю, гигиеническая обработка рук кожными антисептиками, регулярное обеззараживание воздуха, регулярное сквозное проветривание. Персонал столовых и пищеблоков должен работать в масках и перчатках.

По возможности число воспитанников в группах должно быть сокращено. Дети из разных групп не должны будут общаться между собой, в том числе во время прогулок на улице. С учетом погодных условий специалисты Роспотребнадзора советуют сделать приоритетным пребывание детей на свежем воздухе и по возможности по максимуму перенести занятия физкультурой на уличные спортплощадки.

О новом векторе организации воспитательного процесса в детских садах

Ситуация с коронавирусом обострила очень многие проблемы и в то же время показала новые возможности организации образовательного процесса. Например, что дистанционные формы работы можно успешно применять в отдельных случаях и в дошкольном образовании, отметила декан факультета дошкольной педагогики и психологии МПГ Маргарита Парамонова, выступившая модератором тематической площадки республиканского педсовета.

Об успешной практике организации дистанционного образования в детских садах Уфы в период карантина рассказала начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации столицы Аниса Баймухаметова. Для воспитанников учреждений педагоги организовывали онлайн-занятия по математике, музыке, рисованию, развитию речи, которые помогли организовать родителям учебу с ребенком из дома. Выпускные утренники прошли в онлайн-режиме. Была организована образовательная деятельность и в летний период.

В настоящее время в Уфе функционируют 222 муниципальных, 4 — ведомственных детских сада, 30 частных лицензированных учреждений. Всего в этом году детские сады планируют посещать свыше 68 тысяч воспитанников.

Сетевой электронный детский сад

О реализации проекта «Сетевой электронный детский сад» рассказала заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы Ирина Боронилова. Проект развивается четвертый год. 16 детских садов участвуют в апробации проекта. Он представляет уникальный образовательный контент, единую электронную среду для педагогов и родителей с возможностью реализации инновационных практик дошкольного образования. Авторами разработано 12 тем. Инновационными разработками будут в дальнейшем пользоваться все члены образовательного процесса, в том числе и родители, зашедшие на информационный портал﻿. Работа площадки заставляет педагогов узнавать новое, двигаться вперед, находить нетрадиционные решения педагогических проблем, насыщать образовательный процесс яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей.

﻿«В год новых вызовов для системы дошкольного образования, обусловленных мировой пандемией, проект становится актуальным и востребованным для организации работы в системе дошкольного образования, — отметила Ирина Боронилова. — Проект будет масштабироваться на все детские сады региона и за его пределами. У нас есть достаточные социокультурные, научно-методические и человеческие ресурсы для того, чтобы обеспечить дальнейшее эффективное развитие системы дошкольного образования».
Сегодняшние условия вынуждают нас всех перестраиваться, добавила Маргарита Парамонова. Идет постоянный педагогический поиск лучших практик организации воспитательного процесса.

ИА «Башинформ»
Теги: дошкольное образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Нам надо забирать БСК в свои руки, брать контроль над ним» - глава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале
В Сибае начал работу второй всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»
Сегодня в Сибае открылся второй всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020». Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседан
В Башкирии не все классы будут допущены на торжественные линейки в День знаний
Министерство образования и науки Башкортостана на своем сайте опубликовало методические рекомендации о проведении в 2020 году 1 сентября в школах республ
В этом году жара в Башкирию больше не вернется
Жары этим летом и ранней осенью в Башкирии не предвидится. Согласно прогнозам синоптиков, ближайший теплый день, когда столбики термометров поднимутся вы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть