Фото: ИА «Башинформ» Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусу? Фото: ИА «Башинформ»

Как будут работать детские сады Башкирии в условиях пандемии по коронавирусной инфекции, обсудили сегодня на республиканском августовском совещании по образованию. В этом году традиционный педсовет проходит в дистанционном режиме.

Как сообщало агентство «Башинформ», детские сады в регионе возобновят полноценную работу с 1 сентября. Соответствующие изменения в Указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

О санэпидтребованиях

По информации Роспотребнадзора, для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и снижения рисков инфекционной заболеваемости, массовые мероприятия проводить в детских садах запрещено.

Детям на входе будут изменять температуру. Если во время нахождения ребенка в школе или детском саду у него обнаружат признаки ОРВИ, — до прихода родителей его незамедлительно изолируют. В детских садах должна быть организована ежедневная влажная уборка всех помещений дезинфицирующими средствами, ежедневная дезинфекция игрушек и игрового оборудования, генеральная уборка не реже одного раза в неделю, гигиеническая обработка рук кожными антисептиками, регулярное обеззараживание воздуха, регулярное сквозное проветривание. Персонал столовых и пищеблоков должен работать в масках и перчатках.

По возможности число воспитанников в группах должно быть сокращено. Дети из разных групп не должны будут общаться между собой, в том числе во время прогулок на улице. С учетом погодных условий специалисты Роспотребнадзора советуют сделать приоритетным пребывание детей на свежем воздухе и по возможности по максимуму перенести занятия физкультурой на уличные спортплощадки.

О новом векторе организации воспитательного процесса в детских садах

Ситуация с коронавирусом обострила очень многие проблемы и в то же время показала новые возможности организации образовательного процесса. Например, что дистанционные формы работы можно успешно применять в отдельных случаях и в дошкольном образовании, отметила декан факультета дошкольной педагогики и психологии МПГ Маргарита Парамонова, выступившая модератором тематической площадки республиканского педсовета.

Об успешной практике организации дистанционного образования в детских садах Уфы в период карантина рассказала начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации столицы Аниса Баймухаметова. Для воспитанников учреждений педагоги организовывали онлайн-занятия по математике, музыке, рисованию, развитию речи, которые помогли организовать родителям учебу с ребенком из дома. Выпускные утренники прошли в онлайн-режиме. Была организована образовательная деятельность и в летний период.

В настоящее время в Уфе функционируют 222 муниципальных, 4 — ведомственных детских сада, 30 частных лицензированных учреждений. Всего в этом году детские сады планируют посещать свыше 68 тысяч воспитанников.

Сетевой электронный детский сад

О реализации проекта «Сетевой электронный детский сад» рассказала заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы Ирина Боронилова. Проект развивается четвертый год. 16 детских садов участвуют в апробации проекта. Он представляет уникальный образовательный контент, единую электронную среду для педагогов и родителей с возможностью реализации инновационных практик дошкольного образования. Авторами разработано 12 тем. Инновационными разработками будут в дальнейшем пользоваться все члены образовательного процесса, в том числе и родители, зашедшие на информационный портал﻿. Работа площадки заставляет педагогов узнавать новое, двигаться вперед, находить нетрадиционные решения педагогических проблем, насыщать образовательный процесс яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей.

﻿«В год новых вызовов для системы дошкольного образования, обусловленных мировой пандемией, проект становится актуальным и востребованным для организации работы в системе дошкольного образования, — отметила Ирина Боронилова. — Проект будет масштабироваться на все детские сады региона и за его пределами. У нас есть достаточные социокультурные, научно-методические и человеческие ресурсы для того, чтобы обеспечить дальнейшее эффективное развитие системы дошкольного образования».

Сегодняшние условия вынуждают нас всех перестраиваться, добавила Маргарита Парамонова. Идет постоянный педагогический поиск лучших практик организации воспитательного процесса.