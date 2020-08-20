Фото: Олег Яровиков В Башкирии отремонтируют около 300 спортзалов в сельских школах Фото: Олег Яровиков

До 2024 года в Башкирии планируется обновить материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом в 288 сельских школах, сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Соответствующее соглашение на реализацию этого масштабного проекта между республиканским правительством и Министерством просвещения было заключено ранее.

«Проект предполагает обновление спортивных залов и площадок, а также развитие школьных спортивных клубов», — пояснили в Министерстве образования и науки Башкирии и добавили, что только к предстоящему скоро новому учебному году в регионе планируется отремонтировать 43 школьных спортзала в селах и малых городах.

На сегодняшний день муниципалитеты республики заключили около 100 контрактов и договоров на проведение ремонта школьных спортзалов и приобретение спортивного оборудования.

Масштабный проект реализуется в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.