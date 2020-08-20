Фото: Ксения Калинина Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобы участников акции протеста на горе Куштау Фото: Ксения Калинина

Верховный суд Башкортостана 19 августа рассмотрел жалобы участников акции протеста на горе Куштау. По информации объединенной пресс-службы судов РБ, протестующие в ходе защиты шихана пожаловались на постановления судей Ишимбайского городского суда о привлечении к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«В отношении троих граждан постановления изменены, сроки административного ареста снижены на шесть и на двое суток, в отношении пяти лиц постановления оставлены без изменения», — проинформировали в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на данные проекта «Апология протеста», сообщал, что городской суд избрал наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток для 38 участников акции протеста, 34 активиста были оштрафованы на сумму до тысячи рублей.