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Алексей Волин: «Одна из частых ошибок - недооценка местных СМИ»

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Алексей Волин: «Одна из частых ошибок - недооценка местных СМИ» Фото: ИА «Башинформ»

Средства массовой информации — ключевые игроки, способные обеспечить инвестиционную привлекательность региона, высказали мнение эксперты и участники Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье-2020» в Сибае.

По мнению заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, говорить о роли СМИ при формировании инвестклимата — несколько преувеличенно, поскольку он складывается за счет действий властей и тех условий, которые созданы в регионе. Однако средства массовой информации, включая региональные, могут быть задействованы в качестве одного из инструментов инвестиционной политики.

«СМИ — прежде всего помогают в коммуникации инвесторов с населением. Они выступают каналом взаимодействия, по которому инвестор может рассказывать о том, что дает его проект, какие выгоды для жителей того или иного региона», — заявил Алексей Волин на заседании круглого стола «Региональные СМИ как инструмент инвестиционной политики».

Как подчеркнули эксперты, конкурентная среда, в которой сегодня работают СМИ, настолько высока, что уступать нельзя нигде и ни в чем. Потому что, если журналист не расскажет понятно и интересно, то «это за него сделают блогеры и другие участники рынка».

«Одна из частых ошибок — недооценка местных СМИ, причем не только инвесторами, — считает замглавы Минкомсвязи России. — СМИ Башкортостана, Татарстана, Урала никогда не рассматривали себя как некую кормовую базу для федеральных СМИ. Многие из них вполне самостоятельны и эффективны на федеральной информационной «поляне». Они абсолютно самодостаточные и профессиональные игроки».

Аналогичной точки зрения придерживается и сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов.

«Задача региональных властей — всячески стимулировать развитие независимых СМИ. Им можно верить, можно не верить. Зависимым СМИ верить вообще нельзя. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы журналисты были максимально независимы, но при этом ответственны и профессиональны. Я сторонник такого положения, когда СМИ принадлежат самим себе», — подчеркнул он.

Между тем, как было отмечено на круглом столе, «независимых СМИ, особенно в регионах, немного».

«На мой взгляд, инвестор, если он планирует заходить в регион или страну, то он в первую очередь будет смотреть не на то, что пишут СМИ, а насколько соблюдаются права СМИ на этой территории. Право на свободу слова, на безопасную работу. Бизнес это видит и прекрасно понимает, что и его права также не будут соблюдаться. Поэтому если мы говорим об инвестициях, то должны упомянуть о соблюдении закона», — убежден руководитель мониторингового центра при Комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте России Александр Алымов.

По мнению еще одного участника секции, бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, при формировании инвестиционной привлекательности региона крайне важна медиация власти, бизнеса и СМИ. И роль СМИ в данном вопросе трудно переоценить.

«Взять, к примеру, Сибай — колоссальная разница между тем, как он позиционировался в интернете и СМИ еще в прошлом году и как он ассоциируется сейчас. СМИ — это инструмент, который позволил взять территории новую планку», — заявила Татьяна Минеева.

По ее словам, сегодня инвесторы могут легко узнать, что такое Сибай, Башкортостан, и СМИ «играют здесь колоссальную роль», в том числе формируя имидж территории.

«В Башкортостане налажена системная работа. Есть чему поучиться, имеются свои лайфхаки. К примеру, Инвестиционный час, бизнес-шерифы — все это нацелено на результат. Мы друг у друга учимся и это все тоже про инвестклимат», — уверена бизнес-омбудсмен Москвы.

Азат Гиззатуллин
Теги: инвестсабантуй, СМИ, Алексей Волин
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