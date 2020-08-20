В Башкирии прокуратура проверила сообщения о голодовке арестованных

Прокуратура Башкирии провела проверку после информации в СМИ о голодовке арестованных граждан. Все они содержатся в изоляторе временного содержания в Ишимбае.

«На место выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора республики Руслан Абзалетдинов. В ходе общения с задержанными фактов воздействия на них со стороны сотрудников прокуратуры, нарушений иных прав при нахождении в изоляторе не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также представители надзорного органа добавили, что сотрудник прокуратуры не предлагал арестованным подписать документы в интересах республиканских властей, как об этом говорится на некоторых информационных ресурсах.