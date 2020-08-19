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В Сибае открыли памятник основателям города

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Сибае открыли памятник основателям города Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 19 августа, в Сибае на проспекте Горняков состоялось торжественное открытие памятника трудовому подвигу горняков, шахтёров и строителей – основателей города. В церемонии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

Бронзовый монумент работы московского скульптора Вадима Кириллова представляет собой стелу в виде шахтного подъемника. На его фоне возвышаются фигуры женщины-строителя и мужчины-горняка. Буквы на стеле символизируют добываемые в Сибае элементы (Cu, Zn, S, Au). На основании памятника надпись:

«Сибай ҡалаһына нигеҙ һалыусы таусы, шахтёр һәм төҙөүселәрҙең хеҙмәт батырлығына бағышлана /

Посвящается трудовому подвигу горняков, шахтеров и строителей — основателей Сибая».

Вадим Кириллов известен сибайцам по монументу Башкирским полкам — участникам Отечественной войны 1812 года, установленному в сквере на пересечении проспекта Горняков и улицы Белова и скульптурной композиции «Материнство» около городского ЗАГСа. В 2020 году в столице Башкортостана на площади у железнодорожного вокзала «Уфа» была открыта монументальная композиция этого же автора, посвященная ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. Автором идеи сибайского памятника основателям города стал первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

Свой вклад в работу внесли городские предприятия и организации, общественники. Бетон и металл для стелы, а также гранит для облицовки, предоставили местные предприниматели.

«Сегодня мы открываем памятник основателям Сибая. Отдаём дань уважения людям, которые в тяжёлые годы построили город. Город, который мы все очень любим. Мне очень приятно, что этот памятник создавался совместными усилиями администрации города, Уральской горно-металлургической компании, бизнесменов. Поздравляю всех вас», — сказал Радий Хабиров.

«Этот памятник – словно стрела, которая устремлена из прошлого в будущее, – отметил глава Сибая Рустем Афзалов. – Мы не должны забывать тех, кто создавал наш город».

Азат Гиззатуллин
Теги: памятник
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