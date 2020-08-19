Фото: соцсети «Выкуп БСК может и не произойти, но это сильный и мощный шаг» - политолог Фото: соцсети

Приобретение республикой контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» может заставить олигархов модернизировать производство и оставить Куштау в покое. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Михайличенко.

«Радий Хабиров заявил о готовности выкупить часть активов у «БСК». Глава Башкирии не мог делать такие заявления без согласования с Москвой. Собственники «БСК», инвестирующие в красоты Швейцарии и Франции, давно уже раздражают жителей республики, а токсичный пиар с их стороны – только усугубляет ситуацию.

Наконец-то власть заговорила об альтернативных источниках сырья. Если компромисс по этому поводу будет достигнут – это моментально успокоит общество и добавит рейтинга доверия республиканской и федеральной власти. Говорить об утере инвестиционной привлекательности в этих условиях – абсурдно. Всем можно напомнить обстоятельства приватизации «БСК», которые многие считают несправедливой. Выкуп может и не произойти, но это сильный и мощный шаг, который призван заставить олигархов модернизировать производство и оставить Куштау в покое», — написал он на своей странице в Facebook.