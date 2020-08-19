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В Башкирии не все классы будут допущены на торжественные линейки в День знаний

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии не все классы будут допущены на торжественные линейки в День знаний Фото: ИА «Башинформ»

Министерство образования и науки Башкортостана на своем сайте опубликовало методические рекомендации о проведении в 2020 году 1 сентября в школах республики.

Из документа следует, что на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены учащиеся 1-х, 9-х, 11-х классов, в разное время для каждой параллели. После проведения торжественных линеек обучающиеся указанных классов проходят в школу в закрепленные за ними кабинеты для участия во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Затем классный руководитель проводит классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году.

Для школьников 2-х – 8-х, 10-х классов торжественные линейки не проводятся, 1 сентября обучающиеся в школу не приходят.

День знаний для них организуется в дистанционном формате в следующем режиме:

− «Открытый урок» с Главой Башкирии Радием Хабировым (начало в 10.00);

− подключение обучающихся к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

− классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году в дистанционном формате.

В общих положениях также указывается, что продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной деятельности (академический час) во всех классах составляет 35 минут.

Продолжительность перерывов между уроками должна быть не более 10 минут, перерыв для питания школьников – не более 20 минут, а при организации посадки учащихся в две очереди – не более 30 минут.

Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся запрещается.

На территории школы при входе и выходе, а также в коридорах, рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метра).

Соблюдение масочного режима педагогическими работниками и сотрудниками общеобразовательных организаций является обязательным требованием.

Кроме того, школы теперь будут применять «плавающее» расписание уроков и перемен для минимизации контактов детей, в том числе во время проведения термометрии, приема пищи в столовой. Понятие

«сменность» в организации учебного процесса не применяется. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов. Время завершение учебных занятий – не позднее 19.40.

Примерное расписание:

ИА «Башинформ»
Теги: обучение, День знаний
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