Фото: ИА «Башинформ» Михаил Кривошеев: «Все шиханы нужно объединить в единую охраняемую территорию» Фото: ИА «Башинформ»

Кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев высказал свое экспертное мнение по поводу решения главы Башкирии о получении республикой контроля над «Башкирской содовой компанией» и о поиске альтернативных источников сырья для неё, а также о сохранении шихана Куштау.

«По контрольному пакету я, конечно, не эксперт, но с человеческой точки зрения, для республики это хорошо. Альтернативы же по добыче известняка, конечно, есть. О них говорят все учёные много лет, в первую очередь это Худолазское месторождение, уже разработанное: там нет редких видов и, соответственно, все будет по закону. На горе Куштау, внесённой в 2015 году в перечень проектируемых особо охраняемых природных территорий, описано более 40 краснокнижных видов. И содовая компания, в любом случае, не имела права разрабатывать этот шихан. Поэтому, если республика возьмёт инициативу в свои руки, будет использовать альтернативные источники известняка из менее ценных территорий, то это будет очень хорошо — мы и производство сохраним, и экологию, и шиханы. Их, безусловно, нужно объединить в единую охраняемую территорию. Думаю, оптимальным будет статус Национального парка «Башкирские шиханы». А с учётом широкой общественной огласки этого сложного вопроса и известности шихан, этот парк станет идеальным местом для развития экотуризма. Безусловно, сейчас самые важные вопросы — это определение альтернативных источников сырья и придание шихану Куштау статуса памятника природы, ведь он не менее ценен с точки зрения экологии, чем Юрактау и Торатау», — прокомментировал агентству «Башинформ» Михаил Кривошеев.