Фото: администрация Уфы В Уфе каждый день дезинфицируют около 5000 подъездов и 4000 лифтов - мэрия Фото: администрация Уфы

В условиях сохранения угрозы распространения коронавируса жилищные организации Уфы продолжают проводить дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов, а также общедомового имущества, сообщает мэрия. Ежедневно работники жилищных предприятий и клининговых компаний города дезинфицируют около 5000 подъездов.

«Обрабатываются входные группы, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, урн и скамеек», — поясняется на сайте мэрии Уфы, где размещаются и графики дезинфекции подъездов.

Кроме того, сотрудники организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство, обрабатывают более 4 000 лифтов. Особое внимание уделяется обеззараживанию кнопок вызова и панели управления лифтом, а также дверей, стен и полов лифтовых кабин.