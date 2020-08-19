Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.43 ↑

EUR 87.34 ↓

19 августа Среда

Уфа   °

Молния
19.08.20: всего с COVID-19 - 7402, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6587, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе каждый день дезинфицируют около 5000 подъездов и 4000 лифтов - мэрия

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе каждый день дезинфицируют около 5000 подъездов и 4000 лифтов - мэрия Фото: администрация Уфы

В условиях сохранения угрозы распространения коронавируса жилищные организации Уфы продолжают проводить дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов, а также общедомового имущества, сообщает мэрия. Ежедневно работники жилищных предприятий и клининговых компаний города дезинфицируют около 5000 подъездов.

«Обрабатываются входные группы, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, урн и скамеек», — поясняется на сайте мэрии Уфы, где размещаются и графики дезинфекции подъездов.

Кроме того, сотрудники организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство, обрабатывают более 4 000 лифтов. Особое внимание уделяется обеззараживанию кнопок вызова и панели управления лифтом, а также дверей, стен и полов лифтовых кабин.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, коронавирус, дезинфекция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Нам надо забирать БСК в свои руки, брать контроль над ним» - глава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале
В Сибае начал работу второй всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»
Сегодня в Сибае открылся второй всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020». Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседан
На трассе в Башкирии водитель погубил супругу, уснув за рулем
Авария на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии утром 17 августа унесла жизнь женщины. По предварительным данным, на 1547 км автодороги, недалеко от пос
Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное
В понедельник вечером глава Башкирии Радий Хабиров встретился с экологическими активистами и членами СПЧ. На встрече более двух часов обсуждалась ситуаци
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть