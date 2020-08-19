В Уфе каждый день дезинфицируют около 5000 подъездов и 4000 лифтов - мэрия
В Уфе каждый день дезинфицируют около 5000 подъездов и 4000 лифтов - мэрия Фото: администрация Уфы
В условиях сохранения угрозы распространения коронавируса жилищные организации Уфы продолжают проводить дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов, а также общедомового имущества, сообщает мэрия. Ежедневно работники жилищных предприятий и клининговых компаний города дезинфицируют около 5000 подъездов.
«Обрабатываются входные группы, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, урн и скамеек», — поясняется на сайте мэрии Уфы, где размещаются и графики дезинфекции подъездов.
Кроме того, сотрудники организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство, обрабатывают более 4 000 лифтов. Особое внимание уделяется обеззараживанию кнопок вызова и панели управления лифтом, а также дверей, стен и полов лифтовых кабин.