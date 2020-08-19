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Возвращение Башкирии контроля над БСК положительно скажется на экономике региона - эксперт

ПОЛИТИКА

Доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров прокомментировал предложение главы Башкирии Радия Хабирова, по поводу необходимости вернуть контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» (БСК) республике.

Учёный считает, что такое решение положительно скажется на экономике региона.

«В одно время из республики ушли достаточно крупные предприятия, это и «Башнефть», и та же «Сода». Из-за чего регион теряет много живых денежных средств. Даже те проценты, которыми владеет Башкирия в БСК (38%) и «Башнефти» (25%), это совсем не те ресурсы, на которые должна рассчитывать республика. Тем более что это крупнейшие корпорации федерального уровня. Поэтому, если Башкирии удастся вернуть контрольный пакет акций БСК – это будет огромный шаг вперед и пополнение регионального бюджета в разы увеличится», — прогнозирует Азат Янгиров.

По мнению собеседника агентства «Башинформ», в идеале эти предприятия должны принадлежать республике, поскольку они используют местное сырье и ископаемые.

На вопрос о дальнейшей судьбе Куштау в случае возврата контроля над предприятием республике, ученый отвечает неоднозначно.

«Если будут найдены альтернативные источники, то это будет очень хорошо. Но лишиться такого предприятия будет совсем неправильным. И мне не хотелось бы ставить под риск существование такого предприятия», — сказал Янгиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, Радий Хабиров, БСК
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