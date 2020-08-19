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19.08.20: всего с COVID-19 - 7402, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6587, количество умерших - 27
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В Башкирии ежедневное количество зараженных COVID-19 держится на уровне +35

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ежедневное количество зараженных COVID-19 держится на уровне +35 Фото: Олег Яровиков

Количество жителей Башкирии, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, достигло 7 402. За последние сутки прирост составил +35. Данные ежедневного роста практически не меняются несколько дней.

По данным Минздрава республики, в стационаре на сегодня проходят лечение 115 человек, семь из которых в тяжелом состоянии. Три пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Дома получают лечение от COVID-19 – 673 жителя региона. Количество выписанных за последние сутки резко сократилось (+23). Всего с начала пандемии с болезнью справились 6 587 человек. О новых летальных случаях не сообщается (всего 27).

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 81, выписанных пациентов, переболевших пневмонией – 97.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, коронавирус
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