Фото: Олег Яровиков В Башкирии ежедневное количество зараженных COVID-19 держится на уровне +35 Фото: Олег Яровиков

Количество жителей Башкирии, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, достигло 7 402. За последние сутки прирост составил +35. Данные ежедневного роста практически не меняются несколько дней.

По данным Минздрава республики, в стационаре на сегодня проходят лечение 115 человек, семь из которых в тяжелом состоянии. Три пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Дома получают лечение от COVID-19 – 673 жителя региона. Количество выписанных за последние сутки резко сократилось (+23). Всего с начала пандемии с болезнью справились 6 587 человек. О новых летальных случаях не сообщается (всего 27).

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 81, выписанных пациентов, переболевших пневмонией – 97.