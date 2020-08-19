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В Уфе медик обвиняется в выдаче зараженному пациенту справки об отсутствии COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе медик обвиняется в выдаче зараженному пациенту справки об отсутствии COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Кировском районном суде 27 августа будет рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении заведующей терапевтическим отделением уфимской поликлиники № 52 Захаровой Н.В.

По материалам суда, медику вменяется халатное отношение при выдаче справки с отрицательными результатами исследования биоматериала пациентке, проходившей обсервацию в санатории «Радуга». Она прибыла туда из Таджикистана, а когда женщине врач выдала справку, та смогла уехать домой в Нефтекамск.

«Она приступила к работе в медицинском учреждении, что привело к созданию условий для распространения инфекции для контактных с ней лиц. При этом, согласно протоколу лабораторного испытания, результат исследования биоматериала на COVID-19 был положительным», — пояснили в пресс-службе суда.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, суд, медицина
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