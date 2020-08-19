В Уфе медик обвиняется в выдаче зараженному пациенту справки об отсутствии COVID-19
В Уфе медик обвиняется в выдаче зараженному пациенту справки об отсутствии COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»
В Кировском районном суде 27 августа будет рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении заведующей терапевтическим отделением уфимской поликлиники № 52 Захаровой Н.В.
По материалам суда, медику вменяется халатное отношение при выдаче справки с отрицательными результатами исследования биоматериала пациентке, проходившей обсервацию в санатории «Радуга». Она прибыла туда из Таджикистана, а когда женщине врач выдала справку, та смогла уехать домой в Нефтекамск.
«Она приступила к работе в медицинском учреждении, что привело к созданию условий для распространения инфекции для контактных с ней лиц. При этом, согласно протоколу лабораторного испытания, результат исследования биоматериала на COVID-19 был положительным», — пояснили в пресс-службе суда.