В Сибае заработал подростковый молодежный клуб «Ирандык»

Фото: Олег Яровиков















































Фото: Олег Яровиков

Сегодня после капитального ремонта в Сибае состоялось открытие подростково-молодежного клуба «Ирандык» в микрорайоне Горный. Само здание было возведено для размещения кинотеатра «Ирандык» в 1963 году.

Поселок Горный – старейший среди микрорайонов индивидуальной жилой застройки Сибая, расположенный дальше других от центральной части города. В последнее время здесь ведутся планомерные работы по благоустройству. Их цель – улучшить инфраструктуру поселка, создать для жителей более комфортные условия досуга.

В администрации города было принято решение привести в порядок здание, где раньше размещался кинотеатр «Ирандык», а потом подростковый клуб.

По словам директора объединения клубов для детей, подростков и молодежи «Ровесник» Лены Мухаметовой, у жителей Горного не всегда есть возможность часто выезжать в город. Значит, условия для досуга должны быть созданы в самом поселке – и не хуже, чем в Сибае.

«В нашем микрорайоне живет много многодетных семей, здесь созданы все условия для занятий детей любого возраста. В многофукциональном клубе будет развиваться волонтерская деятельность, работать военно-патриотический и семейный клубы, дети смогут заниматься народной и эстрадной хореографией, фитнесом, гимнастикой, аэробикой, тайский боксом, IT-направлением. У нас даже будет свой лазерный тир. Кроме этого, будет действовать молодежный коворкинг-центр. Когда мы разрабатывали направления, то учитывали пожелания жителей микрорайона. Для нас это большой подарок и радостное событие», — рассказала агентству «Башинформ» Лена Мухаметова.

Работы по капремонту были начаты в октябре 2019 года. Общая стоимость ремонта — 31,3 млн рублей. Работы финансировались через фонд социальных целевых программ Башкортостана.

В открытии многофункционального клуба принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, который прибыл сегодня в Сибай для участия в работе второго Инвестсабантуя «Зауралье – 2020».

Руководитель республики осмотрел спортивные площадки и залы для занятий хореографией, пообщался с детьми и их родителями. Ребята показали небольшую концертную программу.

Юная художница подарила Радию Хабирову написанный ею портрет главы Башкортостана. Глава республики поблагодарил ее за этот подарок.

«Очень важно, чтобы Сибай стал местом притяжения инвестиций, чтобы здесь появлялись новые рабочие места. Мне сегодня глава города рассказал, что в Сибае количество открывающихся предприятий стало больше, чем закрывающихся. Моя мечта, чтобы наша молодежь не уезжала работать в другие регионы, а оставалась здесь. Я вас всех поздравляю с этим событием, живите счастливо, а мы вам будем помогать», — сказал Радий Хабиров.

Министр спорта и молодежной политики Руслан Хабибов рассказал агентству «Башинформ», что дети микрорайона Горный получают хорошую возможность для занятий спортом и искусством.

«Я вот сейчас пообщался с юнармейцами, вы бы видели, как горят глаза у ребят и девчат. Этот центр — нового формата. Сегодня в республике 64 молодежных центров и клубов, они работают во всех районах и городах республики. На сибайский центр мы будем равняться, это своего рода изюминка, под такой инновационный формат мы будем стараться переделать все наши остальные клубы, чтобы детям и молодежи было интересно, чтобы они могли здесь общаться и развивать свои таланты. Хочу сказать, что здесь активно привлекаются и гранты, и внебюджетные источники финансирования», — отметил глава ведомства.