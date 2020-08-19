В Башкирии законодательно закрепят господдержку студенческих отрядов

В парламенте Башкортостана ведется работа над проектом закона о господдержке деятельности студенческих отрядов в республике. Законопроект был принят в первом чтении и в срок до 4 сентября профильный комитет Госсобрания принимает поправки к документу, сообщает пресс-служба Курултая РБ.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, цель законопроекта заключается не только в создании условий для временного трудоустройства учащейся молодежи, но и в развитии движения студенческих отрядов как общественного объединения обучающихся.

﻿«В законе будут определены формы государственной поддержки студотрядов и закреплены полномочия республиканских органов власти в этой сфере,- отметил он. — Господдержка может выражаться, в частности, в поощрении лиц, занимающихся организацией деятельности студотрядов, и предприятий, предоставляющих молодежи рабочие места, в информационно-методическом содействии и популяризации деятельности молодежных объединений. Студенческие отряды на территории Башкортостана будут включаться в специальный реестр.

Председатель Госсобрания также напомнил об истории студотрядов и их значимости в трудовом и гражданско-патриотическом воспитании.

﻿«С 1959 года молодые люди в составе студенческих отрядов в свободное от учебы время работают в различных отраслях, вносят свою лепту в развитие экономики, — сказал Константин Толкачев. — Для многих из них это первый опыт трудовой деятельности и первые заработанные деньги. Студотряд превращает временную занятость в общественно значимый проект, помогает молодым людям определиться с профессией и ощутить себя частью большого молодежного движения. Государственная поддержка будет способствовать развитию этого полезного направления».