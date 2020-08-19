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Молодых инноваторов Башкирии приглашают на «Стартап день» в IT-отрасли

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Молодых инноваторов Башкирии приглашают на «Стартап день» в IT-отрасли Фото: Олег Яровиков

В технопарке «Квантолаб» Кумертау 27 августа состоится «Стартап день», посвященный разработкам в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе Минцифры Башкирии.

«Молодые инноваторы, ученые, студенты смогут встретиться с успешными бизнесменами, инвесторами, представителями власти и ведущими экспертами крупнейшей региональной акселерационной программы (РАП) для IT-проектов», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства Алевтина Даутова.

Главная цель программы — поиск и ускоренное развитие разработок в IT-отрасли.

Участники «Стартап дня» узнают о программах поддержки по развитию науки, бизнеса, информационных технологий, а также о грантах Фонда содействия инновациям для проектов в сфере IT.

Уже состоявшиеся предприниматели поделятся собственным опытом реализации инновационных проектов и имеющихся возможностях применения искусственного интеллекта в разных отраслях.

Помимо семинаров и мастер-классов участников «Стартап дня» ждет экспертная сессия по работе с проектами и индивидуальные консультации экспертов.

Стать участниками «Стартап дня» могут студенты, молодые ученые, предприниматели, программисты и инженеры, желающие развиваться в сфере информационных технологий. По итогам его проведения эксперты выберут перспективные проекты для интенсивной индивидуальной подготовки. При этом авторы лучших разработок смогут получить гранты и инвестиции, а также реализовать свои идеи в партнерстве с крупными компаниями.

Участие в «Стартап дне» бесплатное. Все, что необходимо — зарегистрироваться здесь.

«Стартап день» — часть региональной акселерационной программы (РАП) для IT-проектов, запущенной по заказу Минцифры Башкирии в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: информационные технологии, стартапы, стартап день
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