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В Уфе появилась школьная форма, которую ребенок будет носить с удовольствием

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ОБЩЕСТВО

Август наступил, и родители будущих школьников принялись активно собирать детей на учёбу. Как много всего нужно успеть и купить: форма, сменная обувь, спортивная одежда, ранец, канцелярские принадлежности и т.д.

Список большой, но главное место в нем занимает форма, поскольку ребенок проводит в ней по 5–6 часов в день. Вопросов о том, как выбрать удобную и качественную школьную форму много. «Башинформ» отвечает на них вместе с компанией «Пеплос».

Мой ребенок пойдет в первый класс. Что ему понадобится из одежды?
Клетчатая юбка для девочки (состав: вискоза 50%, полиэстер 50%) Фото: «Пеплос»

Для мальчика на каждый день нужны брюки, жилет или пиджак (в зависимости от требований школы), светлая однотонная рубашка, водолазка и рубашка-поло. На холодную погоду понадобятся утеплённые брюки, кардиган или джемпер, поло с длинным рукавом. Спортивная форма для физкультуры. Для торжественных мероприятий в гардеробе необходимо иметь белую праздничную сорочку, галстук или бабочку.

Девочке для ежедневного похода в школу приобретают юбку, жилет или жакет, блузку пастельных тонов и водолазка. Зимой — сарафан и брюки, водолазку с длинным рукавом, кардиган или джемпер, а для праздников — белую блузку и аксессуары для волос. Также понадобится спортивная одежда для физкультуры.

Вот тот минимум, который нужен в учебном году.

На что обратить внимание при выборе школьной формы?

Брюки для мальчика синие (состав: вискоза 50%, полиэстер 50%) Фото: «Пеплос»

Покупая одежду для школы, в первую очередь необходимо обратить внимание на состав ткани изделия. Нужно, чтобы ткань пропускала воздух, была прочной и износостойкой, поэтому она должна состоять из натуральных волокон с добавлением синтетических, например, вискоза 50% и полиэстер 50%. Школьная одежда «Пеплос» производится из качественных дышащих тканей, поэтому ребенку в ней будет комфортно в течение всего дня. Как, например, в этих синих брюках для мальчика.﻿

Говорят, что школьная форма не очень удобная?
Трикотажный жилет темно-синий (состав: хлопок 100%) Фото: «Пеплос»

Это не совсем так. Главное грамотно подобрать модель, чтобы она не сковывала движений. У «Пеплоса» широкая линия детской одежды. Есть очень удобные варианты даже для непосед: юбки на резинках, хорошо тянущиеся водолазки, трикотажные жилеты﻿. В такой форме ребенку будет комфортно и на уроке, и на перемене. А если у школьника нестандартная фигура, то и это не проблема. «Пеплос» шьёт одежду на различную полноту тела, поэтому подобрать форму по фигуре не составит труда.

Как сэкономить на школьной форме?

Белая блузка для девочки (состав: хлопок 97%, спандекс 3%) Фото: «Пеплос»

Этот животрепещущий вопрос волнует многих родителей. Вот несколько советов, чтобы сократить расходы на приобретение формы.

1. Не следует покупать самую дешёвую одежду. Низкая цена не гарантирует экономию средств. Форма, которую носит ребенок, подвергается ряду испытаний на прочность, ее приходится очень часто стирать. Некачественная ткань быстро изнашивается и теряет свой внешний вид, поэтому лучше выбирать форму из качественной ткани. Школьная одежда «Пеплос» даже в конце учебного года будет выглядеть хорошо.

2. Не пропускайте акции, которые позволяют экономить. С 1 августа по 6 сентября во всех магазинах «Пеплос» проходит акция «Третья вещь — за полцены»﻿. При покупке трех и более вещей для школьников единовременно в период действия этого предложения каждая третья вещь в чеке продается со скидкой 50%, на остальные предоставляется скидка по дисконтной карте клиента. Студенты, пенсионеры и многодетные семьи имеют право на дополнительное снижение цены на те товары, к которым применяется скидка по дисконтной карте клиента.

3. Для школьника необходимы комплекты повседневной и праздничной формы. Но необязательно покупать и те, и другие. Достаточно к повседневным добавить пару штрихов в виде белоснежной блузки﻿ и нарядных аксессуаров.

4. Дети быстро растут, и каждый учебный год приходится покупать новый комплект одежды. Но бывает, что жилет еще подходит по размеру, а брюки или юбка уже нет. В таком случае зачастую приходится менять весь комплект. Компания «Пеплос» вот уже много лет использует одну и ту же линию школьной одежды, расширяя ассортимент каждый сезон. Поэтому необязательно менять всю форму целиком: можно докупить недостающий элемент из той же коллекции, например новые брюки.

Школьная форма у всех одинаковая?
. Сарафан для девочки темно-синий (состав: вискоза 55%, полиэстер 30%, эластан 15%) Фото: «Пеплос»

Школьная форма выбирается каждой школой отдельно для всех учеников, в обсуждении участвуют родительский комитет и представитель учебного заведения. С выбором оптимального варианта «Пеплос» также поможет справиться. Каждый сезон компания расширяет школьные коллекции. Появляются новые современные модели на любой вкус. Разнообразные брюки для мальчиков и девочек. Большое количество сарафанов, платьев﻿, юбок, рубашек, кардиганов, жилеток и костюмов. Из такого многообразия можно подобрать форму на самый взыскательный вкус.

В магазинах «Пеплос» очень просто выбрать нужный комплект школьной формы, который ребенок будет носить с удовольствием. Здесь разнообразие стилей и цветов — классический костюм-тройка или сарафан с плиссировкой, жилетки, рубашки и блузки, поло и водолазки, юбки разных моделей и кардиганы. Грамотные продавцы-консультанты помогут подобрать форму, учитывающую и требования школы, и вкусы ребёнка, и бюджет родителей.

Как найти магазины компании «Пеплос»?
Магазины компании «Пеплос» расположены в Уфе по адресам

ул. Цюрупы, 83,

ул. Первомайская, 30,

ул. Б. Бикбая, 33,

пр. Октября, 85,

ул. Рихарда Зорге, 45.

Они работают ежедневно с 10 утра. В будни до 20-00, в выходные до 18-00 и 17-00 в субботу и воскресенье соответственно.

Также приобрести одежду компании «Пеплос» можно на сайте﻿. Следить за новинками коллекций и акциями удобно в социальных сетях Компания в социальных сетях во «ВКонтакте»﻿, на Facebook﻿, в Instagram﻿, на Youtube﻿, в «Одноклассниках»﻿.

Алия Галимова
Теги: школа, 1 сентября, Пеплос
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