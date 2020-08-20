В Уфе появилась школьная форма, которую ребенок будет носить с удовольствием

Белая блузка для девочки (состав: хлопок 97%, спандекс 3%) Фото: «Пеплос»

Этот животрепещущий вопрос волнует многих родителей. Вот несколько советов, чтобы сократить расходы на приобретение формы.

1. Не следует покупать самую дешёвую одежду. Низкая цена не гарантирует экономию средств. Форма, которую носит ребенок, подвергается ряду испытаний на прочность, ее приходится очень часто стирать. Некачественная ткань быстро изнашивается и теряет свой внешний вид, поэтому лучше выбирать форму из качественной ткани. Школьная одежда «Пеплос» даже в конце учебного года будет выглядеть хорошо.

2. Не пропускайте акции, которые позволяют экономить. С 1 августа по 6 сентября во всех магазинах «Пеплос» проходит акция «Третья вещь — за полцены»﻿. При покупке трех и более вещей для школьников единовременно в период действия этого предложения каждая третья вещь в чеке продается со скидкой 50%, на остальные предоставляется скидка по дисконтной карте клиента. Студенты, пенсионеры и многодетные семьи имеют право на дополнительное снижение цены на те товары, к которым применяется скидка по дисконтной карте клиента.

3. Для школьника необходимы комплекты повседневной и праздничной формы. Но необязательно покупать и те, и другие. Достаточно к повседневным добавить пару штрихов в виде белоснежной блузки﻿ и нарядных аксессуаров.

4. Дети быстро растут, и каждый учебный год приходится покупать новый комплект одежды. Но бывает, что жилет еще подходит по размеру, а брюки или юбка уже нет. В таком случае зачастую приходится менять весь комплект. Компания «Пеплос» вот уже много лет использует одну и ту же линию школьной одежды, расширяя ассортимент каждый сезон. Поэтому необязательно менять всю форму целиком: можно докупить недостающий элемент из той же коллекции, например новые брюки.