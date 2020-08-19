Фото: ИА «Башинформ» В этом году жара в Башкирию больше не вернется Фото: ИА «Башинформ»

Жары этим летом и ранней осенью в Башкирии не предвидится. Согласно прогнозам синоптиков, ближайший теплый день, когда столбики термометров поднимутся выше +20 градусов, наступит в начале следующей недели.

Максимальная температура воздуха ожидается 26 августа — до +26 градусов в Уфе. Однако погода будет облачной.

В начале сентября прогнозируются дожди. Но резкого похолодания ожидать не стоит.