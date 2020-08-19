В Уфе прокурор потребовал отстранить енотов от контакта с людьми в зоопарке

Получить травму или укус могли уфимцы, которые посетили бы контактный зоопарк, где содержались еноты. Башкирская природоохранная прокуратура нанесла визит в заведение из-за частых нападений диких животных на маленьких посетителей.

«Вопреки установленному законодательством исчерпывающему перечню диких животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями, предприниматель использовал в целях извлечения прибыли шесть енотов, не включенных в указанный список, разрешая посетителям, в том числе детям, гладить и кормить животных, а также фотографироваться с ними», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 1 июня 2020 года российское законодательство запрещает использовать хищных животных для контакта в зоопарке, еноты относятся к ним. Прокурор потребовал изолировать животных от детей и взрослых.