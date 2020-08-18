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В Башкирии на 1,5 тысячи увеличилось число бюджетных мест в вузах

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии на 1,5 тысячи увеличилось число бюджетных мест в вузах Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии на 1,5 тысячи по сравнению с 2019 годом увеличилось число бюджетных мест в вузах. В этом году их количество составило более 11 тысяч. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы увеличили число бюджетных мест для студентов в наших вузах до 11747 (это на 1556 больше, чем в прошлом году). Удалось сделать это по самым востребованным направлениям — «Информатике и вычислительной технике» (на 84 места), «Машиностроению» (на 138), «Прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии» (на 72), «Средствам массовой информации» (на 124), «Образованию и педагогическим наукам» (на 182). Понятно, что все места уже заняли будущие студенты», — написал глава.

Руководитель региона отметил, что в планах на следующий год — очередное увеличение количества бюджетных мест, их число дойдет до 13785 мест.

«Наши ребята должны учиться здесь – в родной республике. Одновременно движемся в направлении увеличения рабочих мест, чтобы будущие специалисты остались в Башкортостане, дома», — подчеркнул глава.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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