Фото: пресс-служба главы РБ В школах Уфы пройдет эксперимент по визуализации потоков учащихся Фото: пресс-служба главы РБ

В новом учебном году в Уфе пройдет эксперимент по визуализации потоков школьников. Цветовые направляющие позволят разделить потоки учащихся и снизить риск заражения коронавирусом.

Апробировать эту методику предложил глава республики Радий Хабиров. В дальнейшем опыт распространят по всей республике, сообщили в пресс-службе главы.

Одной из площадок для эксперимента станет средняя школа № 19. Здесь завершается капитальный ремонт фасада с заменой витражей, оконных блоков, дверей.

Сегодня глава региона ознакомился с ходом ремонтных работ. Он пожелал педагогам с уверенностью встретить 1 сентября и напомнил о необходимости строгого соблюдения всех санитарных норм и правил.