В Уфе квартал вокруг Советской площади в выходные дни будет пешеходным
В Уфе на Советской площади и прилегающих территориях активно ведется работа. Здесь устраивают технические помещения для будущего фонтана, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.
В сквере перед БГПУ имени Акмуллы демонтируют старый тротуар, прокладывают кабели и готовят основание под укладку гранита. Подрядчики используют продукцию республиканских производителей. В частности, в облицовке площади применяют учалинский гранит.
18 августа Советскую площадь посетил глава республики Радий Хабиров.
«Мы хотим сделать эту площадь оазисом в историческом центре Уфы. Планируем установить специальные выдвижные барьеры и на выходные превращать Советскую площадь и ее ближайшие окрестности в пешеходные территории», – отметил Радий Хабиров.