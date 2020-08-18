В Уфе квартал вокруг Советской площади в выходные дни будет пешеходным

В сквере перед БГПУ имени Акмуллы демонтируют старый тротуар, прокладывают кабели и готовят основание под укладку гранита. Подрядчики используют продукцию республиканских производителей. В частности, в облицовке площади применяют учалинский гранит.

В Уфе на Советской площади и прилегающих территориях активно ведется работа. Здесь устраивают технические помещения для будущего фонтана, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях