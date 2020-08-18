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В Уфе по улице Комсомольской вводятся новые ограничения движения автотранспорта

ОБЩЕСТВО

В Уфе по улице Комсомольской вводятся новые ограничения движения автотранспорта. В связи с реконструкцией этой улицы участок от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума будет закрыт для движения автотранспорта проезжей части по четырем полосам.

Также будет закрыто движение автотранспорта правого поворота на ТРЦ «Июнь» по улице Комсомольской.

Ограничения будут действовать с 00.00 18 августа до 24.00 31 декабря 2020 года.

«В первую очередь, ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности движения при производстве дорожных работ. По словам строителей, эти меры вынужденные и необходимые, так как дорога строится заново со всеми инженерными коммуникациями», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские службы просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям дорожного движения. Водителям следует заранее планировать свои поездки по городу и пользоваться альтернативными путями.

Напомним, реконструкция улицы Комсомольской протяженностью 3,84 км ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершение работ запланировано на конец 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение движения
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