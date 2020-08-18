Фото: пресс-служба главы РБ Школьники уфимского лицея № 21 из-за ремонта будут учиться в двух соседних школах Фото: пресс-служба главы РБ

В 2021 году лицей № 21, который входит в число лучших школ страны, отметит свое 100-летие. Сегодня здание, где располагается учебное заведение, находится фактически в аварийном состоянии и представляет опасность для людей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить реконструкцию лицея в Республиканскую адресную инвестиционную программу и приступить к модернизации здания. Ремонтные работы должны завершиться к юбилею учебного заведения, в 2021-2022 годах, уточнили в пресс-службе главы.

На время реконструкции школьникам и педагогическому коллективу придется переехать в соседние школы – № 41 и № 126.

Сегодня Радий Хабиров во время рабочей поездки пообщался с коллективом школы. Глава региона уделил особое внимание подготовке к началу занятий.

«Вам предстоит работать в нелёгких условиях. Поэтому очень прошу: берегите себя, – сказал Радий Хабиров. – В этом году мы вводим институт медицинских инспекторов, которые будут следить за соблюдением всех санитарных норм. Прошу отнестись к этому с пониманием».