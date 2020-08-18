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Подготовка к зиме в ЖКХ Башкортостана идет по плану

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. На 17 августа готовность объектов к сезону составляет 87 %. Всего же к зиме подготовят более 1,5 тысячи котельных и 4 тысячи километров тепловых сетей. К холодам готовятся управляющие и ресурсоснабжающие предприятия.

По информации МУП «Уфимские инженерные сети», которое обеспечивает теплом и горячей водой четыре района столицы республики, текущий ремонт оборудования котельных выполнен на 80%. Силами предприятия уже капитально отремонтировано 86% магистральных и 90% квартальных сетей. Всего же согласно программе ремонтов на 2020 год, планируется новое строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей в объеме более 4 п.км.

ООО «БашРТС» продолжает ремонтную кампанию во всех городах присутствия. Компания уже выполнила более 55% запланированного объема капитального ремонта тепловых сетей. Учитывая разветвленную структуру сетей, каждый участок требует особого внимания. К началу отопительного сезона ООО «БашРТС» планирует выполнить 100% запланированного объема всех ремонтов.

Подготовка к зиме полным ходом идет во всех муниципальных образованиях республики. Так, администрация Учалинского района сообщает о 90% готовности к осенне-зимнему периоду. В котельных сел Миндяк и Наурузово приобретены новые котлы взамен тех, у которых истек срок эксплуатации. Данные котельные обеспечивают теплом местные учреждения образования.

К 15 сентября все службы должны быть полностью готовы к отопительному сезону.

ИА «Башинформ»
Теги: ЖКХ, подготовка к зиме
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