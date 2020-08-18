Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии количество заболевших COVID-19 увеличилось на 30 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии количество заболевших COVID-19 увеличилось на 30 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 7 367 случаев коронавирусной инфекции.

По информации Министерства здравоохранения республики, 51 пациент выздоровел за сутки, 6 564 человека — всего.

На лечении остаются 776 человек, 111 — в стационарах, 665 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. В тяжелом состоянии находятся 9 человек, 3 пациента — на ИВЛ.

Число умерших с начала пандемии коронавируса составляет 27 человек.