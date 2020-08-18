В Минсельхозе России поддержали проект федерального закона о пчеловодстве
Минсельхоз России поддержал проект федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».
В настоящее время формируются предложения для рассмотрения законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания РФ во втором чтении, сообщается на сайте регионального Минсельхоза.
В Башкортостане закон «О пчеловодстве» работает с 1995 года.
В настоящее время разрабатывается проект федерального закона по совершенствованию надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Нормативный акт поможет минимизировать риски гибели пчел в результате обработки аграриями полей средствами защиты растений. Законопроект направлен в Правительство РФ.
По состоянию на 14 августа на 82 официальных сайтах региональных органов управления АПК размещены реестры, включающие 89,4 тысячи пчеловодов и 1,8 млн пчелосемей.
Отметим, что в реестре пчеловодов Башкортостана насчитывается 11 тысяч 300 пасечников и 221 тысяча 400 пчелосемей.