В Минсельхозе России поддержали проект федерального закона о пчеловодстве

Минсельхоз России поддержал проект федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».

В настоящее время формируются предложения для рассмотрения законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания РФ во втором чтении, сообщается на сайте регионального Минсельхоза.

В Башкортостане закон «О пчеловодстве» работает с 1995 года.

В настоящее время разрабатывается проект федерального закона по совершенствованию надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Нормативный акт поможет минимизировать риски гибели пчел в результате обработки аграриями полей средствами защиты растений. Законопроект направлен в Правительство РФ.

По состоянию на 14 августа на 82 официальных сайтах региональных органов управления АПК размещены реестры, включающие 89,4 тысячи пчеловодов и 1,8 млн пчелосемей.

Отметим, что в реестре пчеловодов Башкортостана насчитывается 11 тысяч 300 пасечников и 221 тысяча 400 пчелосемей.