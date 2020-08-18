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В Башкирии с 1 сентября школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Башкирии с 1 сентября школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием Фото: Соцсети

Почти 225 тысяч учащихся начальных классов в Башкортостане с 1 сентября начнут получать бесплатные горячие обеды в школе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.

«Это возможно благодаря решению президента страны — на эти цели из бюджета России выделили 778 млн рублей. К этой сумме мы добавляем средства и из нашего бюджета — 106 млн рублей», — сообщил руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, в регионе сохранится бесплатное питание для детей из многодетных малоимущих семей, а дети с ограниченными возможностями здоровья будут питаться за счет государства дважды в день.

ИА «Башинформ»
Теги: горячее питание, школа, 1 сентября
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