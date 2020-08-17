Радий Хабиров: «Хорошая дружба начинается после хорошей драки»

Глава региона встречается с представителями общественности, членами Совета по правам человека РБ, активистами, неравнодушными к судьбе Куштау.

— Компромисс, когда в переговорах участвуют представители разных сторон. Это не только конфликт интересов, но и ценностей. И подходить к нему нужно с разных точек зрения, — считает общественница Екатерина Телина.

— Это мировоззренческий раскол в обществе, и его надо лечить, согласен с вами, — согласился Радий Хабиров. — У меня есть такой принцип: «Хорошая дружба приходит после хорошей драки». Нам пора перестать ругаться и начать общаться.

Напомним, что руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам конфликта. Разработка Куштау остановлена до прихода к компромиссу.