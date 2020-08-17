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Из Киргизии вернулись работавшие с больными COVID-19 врачи Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Сегодня из Киргизии вернулась группа медицинских работников республики во главе с заместителем министра здравоохранения Башкортостана Евгением Кустовым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Напомним, врачи были направлены в Кыргызскую Республику на помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По поручению правительства Российской Федерации для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов в Кыргызстане работали врачи-эпидемиологи и инфекционисты медицинских организаций республики, студенты и ординаторы БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов c COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения РБ Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям, включающим в себя обучение врачей по соблюдению правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

«Мы посетили все семь регионов Кыргызстана, два самых крупных города республики. Было не просто, больные разной степени тяжести, — рассказал руководитель группы Евгений Кустов. — На встрече в правительстве президент Кыргызстана поблагодарил нас за сделанную работу, мы ответили благодарностью за теплый прием. По дому и своей республике соскучились».
Российские специалисты осмотрели более 4 тыс. человек, выписали из стационаров 615 человек, подготовили на выписку 594 человек.

Напомним, что ранее врачи из Башкортостана ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкессию и Амурскую область.

ИА «Башинформ»
Теги: врачи
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