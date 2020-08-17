Фото: скрин видео Радий Хабиров объяснил, по какой причине не состоялась встреча с экоактивистами Куштау Фото: скрин видео

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, по каким причинам не состоялась запланированная на сегодня встреча с экоактивистами для обсуждения ситуации по горе Куштау.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча сорвалась.

﻿«Мне стали ставить неприемлемые условия по поводу участия во встрече активистов БОО «Башкорт» — организации, которая признана экстремистской. А свое мнение по этой организации я уже говорил, — говорится в обращении главы региона, опубликованном на телеграм-канале «Башкортостан сегодня». — Мне, действительно, очень хотелось встретиться с защитниками, нам есть о чем поговорить. Я вчера среди них видел много светлых, искренних людей, которые борются за идею, за Куштау. К сожалению, встреча не состоялась. Но я всегда готов к диалогу. Мы сейчас подумаем, что делать дальше».

«Тем, кто так себя ведет, похоже, Куштау совсем не нужен. Думаю, будут проводить эскалацию, но это — неправильная позиция», — добавил Радий Хабиров.

В соцсетях защитники горы заявляют о продолжении протестных акций.