Как сэкономить на сборах ребенка к школе?
Как сэкономить на сборах ребенка к школе? Фото: ИА «Башинформ»
Собрать ребенка в школу – задача не из легких. Сложнее всего приходится родителям первоклашек и тем, у кого школьников в семье несколько. По подсчетам экспертов Росстата, в прошлом году траты родителей при подготовке к новому учебному году в среднем составили 18,5 тысячи рублей на мальчика и 23 тысячи на девочку.
У многих семей есть право на помощь от государства. В Башкирии на такую поддержку в первую очередь могут рассчитывать школьники из многодетных и малообеспеченных семей. Мы собрали для вас главные меры поддержки.
Как получить: принести документы в школу, где учится ребенок. Как правило, требуется написать заявление, предъявить паспорт, свидетельства о рождении всех детей, СНИЛС родителя и ребенка, справку о составе семьи, справку, подтверждающую малоимущий статус семьи. Подробнее по этой ссылке.
Как получить: принести в школу документы, подтверждающие льготы, и товарный чек с печатью, и чтобы на нем было написано «Школьная форма». Сумма в чеке не должна превышать пяти тысяч рублей. Всякого рода аксессуары: банты, галстуки в данном случае не учитываются. Размер компенсации составит 3 995 рублей.
Как получить: автоматически.
Сбор школьных принадлежностей проводится в межрайонных центрах «Семья» и их отделениях в городах и районах республики. Адреса центров можно найти здесь.
Составьте список необходимых покупок. При этом не забудьте посоветоваться с классным руководителем ребенка. Это поможет вам не потратить лишнего.
Делайте покупки вместе с ребенком, ведь учиться ему и все, что вы покупаете, должно ему нравиться.
Не покупайте все сразу в один день. Лучше всего канцтовары и тетрадки покупать в один день, а одежду и обувь — в другой.
Покупайте канцелярские товары и тетрадки в интернет-магазинах, так вы сэкономите время и деньги.
Делайте совместные заказы с классом, с друзьями, так вы сэкономите на доставке или она будет вообще бесплатной.
Не закупайте все на целый год! Лучше сначала купить самый минимум, а потом постепенно докупать необходимое.