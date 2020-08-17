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Как сэкономить на сборах ребенка к школе?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Как сэкономить на сборах ребенка к школе? Фото: ИА «Башинформ»

Собрать ребенка в школу – задача не из легких. Сложнее всего приходится родителям первоклашек и тем, у кого школьников в семье несколько. По подсчетам экспертов Росстата, в прошлом году траты родителей при подготовке к новому учебному году в среднем составили 18,5 тысячи рублей на мальчика и 23 тысячи на девочку.

У многих семей есть право на помощь от государства. В Башкирии на такую поддержку в первую очередь могут рассчитывать школьники из многодетных и малообеспеченных семей. Мы собрали для вас главные меры поддержки.

Полный комплект школьно-письменных принадлежностей
Кому положено: семьям, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей (до 18 лет) и в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (9 942 рубля). На такой набор могут рассчитывать только те, кто идет в первый класс.

Как получить: принести документы в школу, где учится ребенок. Как правило, требуется написать заявление, предъявить паспорт, свидетельства о рождении всех детей, СНИЛС родителя и ребенка, справку о составе семьи, справку, подтверждающую малоимущий статус семьи. Подробнее по этой ссылке﻿.

Компенсация затрат на покупку школьной формы
Кому положено: школьникам 1-11 классов, воспитывающимся в многодетных малоимущих семьях. Льготой можно пользоваться раз в два года.

Как получить: принести в школу документы, подтверждающие льготы, и товарный чек с печатью, и чтобы на нем было написано «Школьная форма». Сумма в чеке не должна превышать пяти тысяч рублей. Всякого рода аксессуары: банты, галстуки в данном случае не учитываются. Размер компенсации составит 3 995 рублей.

Бесплатное питание
Кому положено: всем школьникам с первого по четвертый класс.

Как получить: автоматически.

Акция «Помоги собраться в школу»
В последние годы в Башкирии набирает популярность акция «Помоги собраться в школу», главная задача которой — помочь малообеспеченным, многодетным, неполным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, подготовиться к новому учебному году. Так, в прошлом году в рамках данного проекта помощь на сумму около 10 млн рублей получили 7 816 детей.

Сбор школьных принадлежностей проводится в межрайонных центрах «Семья» и их отделениях в городах и районах республики. Адреса центров можно найти здесь﻿.

Советы
Проведите тщательную ревизию всего, что осталось с прошлого года, и отберите все, что может пригодиться в новом учебном году, начиная с канцелярских мелочей и заканчивая одеждой и обувью. Это поможет сохранить часть денег.

Составьте список необходимых покупок. При этом не забудьте посоветоваться с классным руководителем ребенка. Это поможет вам не потратить лишнего.

Делайте покупки вместе с ребенком, ведь учиться ему и все, что вы покупаете, должно ему нравиться.

Не покупайте все сразу в один день. Лучше всего канцтовары и тетрадки покупать в один день, а одежду и обувь — в другой.

Покупайте канцелярские товары и тетрадки в интернет-магазинах, так вы сэкономите время и деньги.

Делайте совместные заказы с классом, с друзьями, так вы сэкономите на доставке или она будет вообще бесплатной.

Не закупайте все на целый год! Лучше сначала купить самый минимум, а потом постепенно докупать необходимое.

ИА «Башинформ»
Теги: школа, школьная форма, 1 сентября
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