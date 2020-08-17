Как сэкономить на сборах ребенка к школе?

Советы

Проведите тщательную ревизию всего, что осталось с прошлого года, и отберите все, что может пригодиться в новом учебном году, начиная с канцелярских мелочей и заканчивая одеждой и обувью. Это поможет сохранить часть денег.

Составьте список необходимых покупок. При этом не забудьте посоветоваться с классным руководителем ребенка. Это поможет вам не потратить лишнего.

Делайте покупки вместе с ребенком, ведь учиться ему и все, что вы покупаете, должно ему нравиться.

Не покупайте все сразу в один день. Лучше всего канцтовары и тетрадки покупать в один день, а одежду и обувь — в другой.

Покупайте канцелярские товары и тетрадки в интернет-магазинах, так вы сэкономите время и деньги.

Делайте совместные заказы с классом, с друзьями, так вы сэкономите на доставке или она будет вообще бесплатной.

Не закупайте все на целый год! Лучше сначала купить самый минимум, а потом постепенно докупать необходимое.