Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пьяная авиапассажирка требовала прикурить сигарету и била ногами по иллюминатору Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе суд прекратил в отношении авиадебоширки уголовное дело и назначил ей штраф в пять тысяч рублей.

По данным суда, в конце января этого года женщина села в самолет, который совершал рейс из аэропорта Уфы. Во время полета она грубо нарушила общественный порядок и показала явное неуважение к обществу в лице пассажиров авиарейса и экипажа воздушного судна.

А именно, будучи пьяной, желая противопоставить себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное неуважение к ним, умышленно, незаконно, не реагируя на замечания в свой адрес со стороны пассажиров, находящихся на борту самолета, членов экипажа и командира воздушного судна, вставала ногами на сиденье, демонстративно требовала прикурить сигарету, после того, как упала, стала бить ногами по креслам и по иллюминатору, тем самым, угрожая безопасности полета.

Суд при вынесении наказания учел личность виновной, ее признание вины, раскаяние, совершение впервые умышленного преступления средней тяжести. Постановление вступило в законную силу.