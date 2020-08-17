Новый парк для семейного отдыха открылся благодаря поддержке «Башнефти»



















В районном центре Чекмагуш открылся парк семейного отдыха. Появление новой точки притяжения стало возможным благодаря поддержке компании «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть»).

Заброшенный и заросший бурьяном школьный сад превратился в ухоженный и красивый парк. На территории в 4,8 Га в течение нескольких месяцев велись работы. Сначала нужно было выкорчевать пни, убрать мусор, и только потом приступить к строительству. После завершения большей части работ парковую зону озеленили – высадили 150 кустарников и деревьев.

В итоге получился большой и современный парк, в котором сочетаются места для спокойного и активного отдыха. Парк действительно семейный: дети рады играть на современной площадке, любители спорта отправляются к спортивным комплексам и тренажерам, люди старшего возраста могут прогуляться, подышать воздухом.

Парк не пустует, жители не расходятся до позднего вечера, на территории современная система освещения. Дети в восторге от фонтана с подсветкой, а рядом с арт-объектом «Я люблю Чекмагуш» все хотят сфотографироваться. На дорожках и перед сценой катаются велосипедисты и любители скейтбордов. Местные жители давно ждали открытия парка, они не скрывают своей радости.

«Центр, хорошее место. Все массовые гуляния и праздники теперь здесь будут проходить. Все благоустроено, чисто. Высажены молодые деревья и кустарники. Вечером все хорошо освещается, поэтому дети играют дотемна, кому надо – занимаются на тренажерах, мамы с колясками гуляют у фонтана, старики встречаются, общаются. Так вовремя открылся этот парк, ведь многие сейчас находятся в стрессе из-за коронавируса, а когда происходят такие приятные события, это дает стимул к жизни», — говорит жительница Чекмагуша Дина Хасанова.

Еще в парке есть площадь для проведения культурно-массовых мероприятий. На специальной сцене танцевальные и вокальные ансамбли Чегмагуша будут проводить концерты. Организована и патриотическая зона, которая представляет собой единый комплекс с парком Победы, где горит Вечный огонь и увековечены имена местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«В этом году, отмеченном пандемией, мы были вынуждены отказаться от проведения многих массовых мероприятий. Но жизнь не стоит на месте. Эпидемия рано или поздно закончится, а здесь останется великолепный парк, который станет местом притяжения, — сказал руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин , присутствовавший на церемонии открытия. — Мы уделяем огромное внимание тому, чтобы во всех населенных пунктах появлялись такие места».

«В районном центре селе Чекмагуш проживает 12 тысяч человек. Людям очень был нужен парк семейного отдыха – отметила Светлана Шакирова, заместитель главы администрации Чекмагушевского района по кадрам и социальным вопросам . – Наконец, мечта жителей сбылась благодаря нашему постоянному партнеру – компании «Башнефть». Парк открывает новые возможности для наших жителей».

Открытие семейного парка отдыха стало еще одним важным социальным проектом, реализованным «Башнефтью» в Чекмагушевском районе. Ранее, при поддержке компании здесь построен сельский дом культуры, крытый ледовый каток, установлен водозабор с коллектором, отремонтирована система водоснабжения в селе Чекмагуш и реализован ряд других важных социальных проектов.

За последние три года в рамках действия соглашения о сотрудничестве между Башкирией и ПАО «НК «Роснефть» были построены и реконструированы около 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – ледовый дворец в Кумертау, ФОК с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и Нефтекамске.