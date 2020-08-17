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Сокращенные уроки,плавающие перемены, масочный режим.Как будут учиться школьники Башкирии?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Сокращенные уроки,плавающие перемены, масочный режим.Как будут учиться школьники Башкирии? Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, в каких условиях начнется новый учебный год во всех школах республики. Уже окончательно решено,что 1 сентября школьники все же сядут за парты, но при соблюдении целого ряда требований.

  • Во-первых, в школах вводится кабинетная система. Ходить из класса в класс, как раньше, не надо будет. Исключение – физкультура, физика, химия, информатика, технология.
  • Перемены будут плавающими.
  • Для всех взрослых в школах – строгий масочный режим.
  • Потоки учеников и учителей будут разделены. Будут открыты все входы в учебные учреждения, в том числе запасные.

  • Обязательно – по графику проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами.

  • В местах массового пребывания детей – в столовых, спортзале, коридорах — будут установлены рециркуляторы воздуха.
  • В каждой школе перед началом уроков будут обязательно измерять температуру. Тем, кого возят на уроки, температуру будут измерять перед посадкой в школьные автобусы.
  • Уроки сокращаются на 5 минут.

  • Соблюдение социальной дистанции.

﻿«Контролировать соблюдение всех наших условий будут медицинские инспекторы. Мы вводим их в наши школы с 1 сентября. Это студенты, старшекурсники нашего медуниверситета и наших восьми медколледжей. Мы уже начали их готовить — на базе БГМУ и Центра повышения квалификации Минздрава республики. Планируем, что мединспекторы в первые учебные дни будут следить за эпидобстановкой в каждой школе Башкортостана. При этом по-прежнему прошу каждую семью, где есть ученики, каждого сотрудника образовательных учреждений — берегите себя. Не рискуйте, при малейшем недомогании все же оставайтесь дома», — отметил Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, 1 сентября
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