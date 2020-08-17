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17.08.20: всего с COVID-19 - 7340, за сутки - 38 новых заражения, выздоровело 6513, количество умерших - 27
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Башкирия готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

ОБЩЕСТВО

Башкирия готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров. По его словам, в республике наметилась тенденция перехода ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

«Давайте прожмем ситуацию до 1 сентября. Нам надо выйти (ко второму этапу снятия ограничений — прим. ред.) с неким запасом, более укрепившись и с меньшим количеством заболеваний, — сказал Хабиров. — Да, действительно, у нас по показателям идет уменьшение количества пневмоний. Это один из очень важных для нас индикаторов и он нам позволяет надеяться на лучшее. Ситуацию по общему количеству инфицированных также держим в одинаковом состоянии, примерно плюс-минус один-два человека».

Глава региона заявил, что завтра, 18 августа, он проведет заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором намерен заслушать коллег о принимаемых мерах безопасности в транспорте, МФЦ, больницах, торговых учреждениях.

Также глава республики напомнил, что впереди сложный эпидемиологической сезон, традиционно сопровождающийся ростом заболеваний ОРВИ и гриппом. В связи с этим он поручил Министерству здравоохранения РБ быть готовым к разному развитию событий и предусмотреть наличие необходимого количества свободного коечного фонда.

По информации Минздрава РБ на 17 августа, количество инфицированных COVID-19 в Башкирии выросло до 7340, из них 38 человек выявлены за последние сутки. За весь период выздоровели 6 513 пациентов. Умерли, по официальным данным, 27 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Радий Хабиров
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