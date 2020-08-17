Фото: ИА «Башинформ» Это наша недоработка и нерасторопность - Радий Хабиров о ситуации на Куштау Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ глава Башкортостана Радий Хабиров дал оценку произошедшему в минувшие выходные на горе Куштау в Стерлитамакском районе и сообщил о дальнейших действиях властей в этом вопросе.

﻿«На минувшей неделе Башкирская содовая компания пыталась приступить к разработке горы Куштау, о чем были предварительные договоренности, но встретила и сильное общественное сопротивление со стороны защитников горы. Все это начало превращаться в довольно сильное столкновение. Пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел — два из них находятся в больнице. Была большая свалка, никому не нужная. Мне пришлось туда выехать. На горе мы приняли решение, что все должны уйти, гору надо освободить и думать, что делать дальше. Мы все друг друга услышали, — сказал руководитель республики. — Еще раз сообщаю: до того момента, пока не будет найдено компромиссное решение, на гору никто не пойдет. Туристы — да, техника БСК — нет. Надо переходить в плоскость нормального цивилизованного общения. Соберем координационное совещание, сегодня сам поговорю с защитниками. Защитники хотят шире посмотреть на судьбу Куштау, БСК говорят, нужно смотреть на судьбу предприятия».

По словам главы региона, «то, что произошло на Куштау — это стопроцентная наша с вами недоработка».

﻿«Это недоработка нашей администрации, потому что надо внимательнее изучать мнение людей, смотреть, в чем они нуждаются. Это безусловная недоработка блока промышленности, который должен смотреть структуру, перспективы работы предприятия. Все, что произошло — наша нерасторопность, наша невнимательность, не до конца энергичная работа. Это недоработка всех глав муниципалитетов — надо с людьми вживую работать. Обращаю внимание главы Ишимбайского района. Если у него в деревнях вокруг шиханов такое ожесточенное отношение к власти, к вам — надо думать. Значит не оказали до конца внимание. Дороги между деревнями ужасные, деревеньки такие. Надо заниматься. Среди защитников были люди с разных районов, и они пришли туда, потому что чувствуют наше невнимание. Многие молодые без работы, по жилью надо посмотреть. Конечно, из-за пандемии по коронавирусу мы оказались отдалены от людей. Здесь есть о чем задуматься. Это чаяния людей. Нам надо с ними работать и двигаться».

Также Радий Хабиров добавил, что нападения на сотрудников внутренних дел станут предметом судебного разбирательства.

Добавим, что накануне во время встречи главы республики с экоактивистами на горе Куштау, протестующие требовали отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Во время конфликта он вступал в перепалки с защитниками, видео распространены в интернете.