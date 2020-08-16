Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии туристки смогли выбраться из леса только с помощью спасателей Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Накануне вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 вновь поступило сообщение о том, что в Белорецком районе около деревни Айгир заблудились две девушки. На их поиски отправились спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

«Туристки смогли отправить спасателям по мобильному телефону координаты местонахождения. Поэтому найти их не составило труда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, девушки устали от похода, поэтому нашли небольшое укрытие в лесу и сидели в ожидании помощи.