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Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

ПОЛИТИКА
Фото: Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау Фото: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 16 августа, встретился с защитниками Куштау. Руководителю региона удалось договориться с экоактивистами.

«БСК сегодня с горы уходит и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — заявил он.

Кроме того, глава региона поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов на первое заседание совета уже завтра.

Хабиров также согласился с требованием защитников горы, что «Сода» обязана убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, Радий Хабиров, БСК
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