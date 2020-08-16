Фото: Башинформ Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау Фото: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 16 августа, встретился с защитниками Куштау. Руководителю региона удалось договориться с экоактивистами.

«БСК сегодня с горы уходит и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — заявил он.

Кроме того, глава региона поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов на первое заседание совета уже завтра.

Хабиров также согласился с требованием защитников горы, что «Сода» обязана убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау.