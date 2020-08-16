Фото: стоп-кадр видео Башинформа | Видео: ИА Башинформ Шеф-редактор радио «Эхо Москвы в Уфе» попал в эпицентр столкновений на горе Куштау Фото: стоп-кадр видео Башинформа | Видео: ИА Башинформ

В Башкирии 15 августу в ходе столкновений сотрудников БСК, представителей Росхимпрофсоюза РБ с протестующими против разработки горы Куштау пострадал шеф-редактор радио «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

По его словам, в ходе потасовки он оказался в эпицентре конфликта физического противостояния двух групп.

Журналист выполнял свои должностные обязанности – брал интервью у протестующих. Как раз в этот момент произошла стычка. Агентство «Башинформ» располагает видео, на котором видно, что ему едва удалось вырваться из этой толпы.

Руслан Валиев в телефонном разговоре подтвердил инцидент. По его словам, он получил несколько царапин. После этого шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» продолжил работу на Куштау, медпомощь ему не потребовалась.