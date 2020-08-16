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Глава Ишимбайского района о ситуации на горе Куштау: «Идет манипулирование массами»

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Глава Ишимбайского района о ситуации на горе Куштау: «Идет манипулирование массами» Фото: Валерий Шахов

Глава администрации Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов, несмотря на свой отпуск, не смог остаться в стороне от событий, происходящих у горы Куштау. Он поддержал участников флешмоба и выступил против ложных защитников шихана.

«Там социальный состав, в основном, это люди с девиантным поведением – наркоманы, бывшие уголовники, ваххабиты, экстремисты, националисты и прочая нечисть, которая хочет свернуть эту тему с экономических на политические рельсы. Естественно, такая стабильность их не устраивает в Республике Башкортостан, курс Радий Фаритовича Хабирова и правительства – однозначно быть в лидерах по всем параметрам», — сказал он.

По словам главы муниципалитета, идет манипулирование массами со стороны организаторов этого протестного направления.

«Наивной народной массе пудрят мозги о том, что все идет к разработке горы, но речь идет о геологоразведке. Мы вышли, ишимбайцы вышли и сказали: «Нет ваххабизму, терроризму, экстремизму на территории Ишимбайского района», и показали свою позицию в этом вопросе. Ишимбай против лжезащитников, которые занимаются решением своих узких коммерческих вопросов и интересов», — подчеркнул Азамат Абрахманов.

Теги: Куштау, флешмоб
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