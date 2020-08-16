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В поддержку БСК планируется второй флешмоб с участием 15 000 человек

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В поддержку БСК планируется второй флешмоб с участием 15 000 человек Фото: Валерий Шахов

В поддержку БСК планируется второй флешмоб с участием 15 000 человек. Об этом заявили в республиканском профсоюзе.

«Началась подготовка нашего второго флешмоба, на который уже приедут жители из других районов Башкирии – с севера и северо-запада, с участием кикбоксеров, борцов – всего порядка 15 тысяч человек», — сообщили организаторы флешмоба.

Напомним, 15 августа в первом флешмобе на Куштау приняли участие 3000 человек. Протестная акция в виде флешмоба, которую поддерживают профсоюзы Башкирии и Росхимпрофсоюз, собрала работников химических предприятий Стерлитамака, в том числе БСК, Ишимбая, профсоюзных активистов из Уфы и Стерлитамака, Альшеевского, Бурзянского, Туймазинского, Гафурийского, Давлекановского, Кармаскалинского, Мелеузовского, Чишминского, Ишимбайского, Хайбуллинского районов, а также представителей Федерации бокса РБ.

По данным представителей профсоюзной организации Альшеевского района, от них во флешмобе приняли участие порядка 40 человек – это неравнодушные к происходящему на Куштау местные жители.

«Мы видим, что на данный момент происходит вокруг Куштау. Я верю нашему главе республики Радию Хабирову, и прекрасно понимаю, как ему сейчас тяжело, с каким трудом он принимает решения по этому вопросу. Он понимает, как и любой человек — красоту нашей природы, красоту шиханов. Но на нём лежит большая ответственность за тех людей, которые могут остаться без работы, а их почти 9 тысяч человек», — прокомментировал житель Альшеевского района Ильдус Мулюков.

Теги: флешмоб, Куштау, профсоюзы
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