Фото: стоп-кадр видео Директор БСК: «Те, кто бросается под «КамАЗы», просто хотят расшатать Башкирию» Фото: стоп-кадр видео

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов выступил перед собравшимися у шихана Куштау активистами.

«Со всеми наивными и романтиками я готов говорить. Пускай придут, всем объясню. Те, кто бросаются под «КамАЗы», бросаются на людей, вы знаете нашим ребятам сейчас выстрелили в глаз, тем, кто там находится, как с ними разговаривать? С местными жителями – Урняк, Бельские, Ишимбай, мы со всеми готовы говорить, готовы помогать, как братьям своим. Готовы рядом встать. Тем, кто ошибается, заблуждается – приходите, мы все объясним, расскажем, вы тоже наши братья. А те, кто бросается, они не за республику, не за экологию, они против России, против Республики Башкортостан, против нашего главы, они просто хотят расшатать республику.

Он также добавил, что к горе приехали представители всех течений, «экстремисты, кто хочет расшатать ситуацию в Москве».

«Они все собрались здесь, потому что увидели точно напряженности, за которую хотят вытянуть. Достали – достали – достали!», — обратился к людям Эдуард Давыдов, и его последние слова стали скандировать присутствующие.