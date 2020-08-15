Ситуация на Куштау показывает необходимость повышения активности - политолог

Политолог, кандидат философских наук, член Совета Ассамблеи народов РБ Сергей Семёнов высказал мнение о происходящем 15 августа у подножия и на вершине горы Куштау.

«Ситуация показывает необходимость повышения активности и усиления работы с гражданами всех общественных, особенно национально-культурных организаций, действия всех имеющихся площадок для общественного обсуждения, диалога, выражения мнений и выработки согласованных позиций. «Сода» не должна так неудачно выстраивать свою систему связей с общественностью, но и навязывание своей позиции через общественный скандал — неконструктивно и не способствует решению проблем Башкортостана», — прокомментировал политолог.

По словам Сергея Семенова, инициативу граждан надо ориентировать не на противостояния по частным вопросам, особенно искусственно идеологизированных, что очень опасно, а на совместную работу по поиску путей развития республики в нынешней непростой ситуации.

Ранее сообщалось, что у шихана Куштау прошел флешмоб в поддержку БСК и защитников горы.