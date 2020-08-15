Лагерь у шихана Куштау закрыт после заявления полицейских

Сотрудники полиции в мирном русле провели разъяснения собравшимся активистам у шихана Куштау. Стражи порядка попросили не делать из них «злодеев» и разойтись.

Основной посыл – данный сбор является незаконным, так как у «Башкирской содовой компании» имеются все необходимые документы на разработку и геологоразведку горы.

Гражданам объяснили, что в случае неповиновения и не освобождения дороги для техники, протестующих привлекут по статье «Самоуправство».

Сообщается, что после этого собравшиеся разошлись и закрыли лагерь.