Председатели советов многоквартирных домов получили дополнительные полномочия

С августа 2020 года вступили в действуют изменения в Жилищного кодекса РФ, расширяющие полномочия председателей советов многоквартирного дома по заключению договора управления и контроля за оказанием жилищно-коммунальных услуг. Теперь председатель совета МКД может выполнять эти функции без доверенностей от собственников квартир, если на это его уполномочило решение общего собрания дома. Изменения не коснутся порядка представления интересов собственников помещений в судах по делам, связанным с управлением домом и предоставлением услуг ЖКХ. Для этого по-прежнему нужны доверенности.

Необходимость расширить полномочия председателей советов домов обсуждались уже достаточно давно. Новый порядок упрощает процедуру заключения договоров управления и подписания актов об оказании услуг. Упрощается процедура и составления актов о некачественных услугах для последующего предъявления претензии управляющей организации.