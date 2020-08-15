На вершине Куштау встретились два противоборствующих лагеря: обстановка спокойная

Два противоборствующих лагеря у горы Куштау поднялись на верх шихана. Участники флешмоба в поддержку «Башкирской содовой компании» сообщили, что обе стороны ведут себя спокойно, никакого насилия нет.

«Все мирно обсуждают этот день. Никто никого не бьет и не нападает», — отметили активисты.

Ранее сообщалось о том, что председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев обратился к жителям республики в связи со сложившейся ситуацией у Куштау.